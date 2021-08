Mercato Milan – Bucchioni: “Berardi costa 30 milioni, operazione difficile”

Domenico Berardi è uno dei tanti nomi accostati per il reparto d'attacco del Milan. Ecco il parere di Enzo Bucchioni in merito a ciò

Domenico Berardi avrebbe chiesto la cessione al Sassuolo . Nelle ultime settimane si è anche parlato di un suo possibile trasferimento al Milan che, ad oggi, pare difficile ma non impossibile. In merito ad un passaggio in rossonero, Enzo Bucchioni ha espresso il suo pensiero su 'TuttoMercatoWeb.com'.

"Il Milan si sta dando la sistemata finale e un nome corteggiato da tempo torna nella mente di Massara e Maldini. Parliamo di Domenico Berardi che d'improvviso, a poche ore dal via del campionato, fa sapere al Sassuolo di volere andar via. Di sicuro ha inciso l'addio di Locatelli, ma probabilmente Berardi ha qualcuno che in gran segreto lo sta corteggiando e questo qualcuno può essere proprio il Milan. Berardi sarebbe l'esterno ideale sia del 4-2-3-1 che del 4-3-3 che forse è l'ultima soluzione tattica che ha in testa Pioli. L'attaccante è valutato trenta milioni, ma l'operazione è complicata". Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni