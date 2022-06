Mercato Milan – Bremer, previsti nuovi contatti con il Torino: le ultime news

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, si concentra sull'obiettivo ormai sfumato Sven Botman . Paolo Maldini e Frederic Massara hanno tenuto viva la trattativa, ma il Lille ha insistito per l'ipotesi Newcastle e ha indirizzato l'olandese verso questa direzione. A questo punto, inevitabilmente, i rossoneri dovranno valutare le alternative sul mercato.

Stando a quanto riferisce il quotidiano sono previsti dei contatti con il Torino per Gleison Bremer. Sia chiaro: il Milan non parteciperà a nessuna asta dal momento che, come noto, l'Inter è forte da tempo sul brasiliano. Ma ci sono anche diverse piste alternative: l'ultima idea porta ad Arthur Theate, che tanto bene ha fatto nel Bologna quest'anno, ma attenzione anche a Malick Thiaw dello Schalke 04, Maxime Esteve del Montpellier e Mattia Viti dell'Empoli. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news