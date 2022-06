Mercato Milan – Bremer, duello di mercato con l’Inter: le ultime / News

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato l'arrivo di Sven Botman, nei mesi scorsi dato quasi per fatto, si sta complicando sempre di più. L'inserimento del Newcastle, pronto a fare follie per l'olandese, ha fatto alzare il prezzo del cartellino, con il Milan che non ha intenzione di superare i 30 milioni di euro. E allora ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno e, precisamente, valutando altri profili per la difesa.