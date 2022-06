Mercato Milan – Brahim Diaz verso la conferma: le ultime news

Dopo la vittoria dello scudetto, sono iniziate le valutazioni del Milan sul calciomercato. La volontà di Paolo Maldini è chiara: alzare l'asticella per diventare competitivi anche in Champions League. Per farlo bisognerà acquistare calciatori che possano alzare la qualità della rosa ma, allo stesso tempo, risolvere alcuni dubbi sui calciatori già presenti. Tra questi calciatori c'è Brahim Diaz, numero 10 rossonero. Lo spagnolo è stato protagonista di un inizio di stagione super, ma poi si è spento pian piano e ha perso anche il posto da titolare.