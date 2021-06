Mercato Milan – Brahim Diaz, Real Madrid pronto al prestito con diritto

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Spagna riportano la volontà del Real Madrid di cedere Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto

Dopo una bella stagione con la maglia del Milan, la società vorrebbe trattenere Brahim Diaz. Lo spagnolo, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, non è più un calciatore rossonero. O almeno non ancora. Sì perché il futuro del classe 1999 rimane tutt'altro che chiaro. Una permanenza con le 'Merengues' non sembra l'ipotesi più percorribile; per questo motivo, secondo quanto riferisce il portale 'ABC Deportes', c'è la disponibilità del club a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini