Mercato Milan – Botman a rischio: rilancio deciso del Newcastle. Le ultime

Ecco le ultime di mercato del Milan. Sven Botman sfuma sul più bello? C'è il forte rilancio del Newcastle che può cambiare le carte in tavola

Un gradimento che parte da lontano e una trattativa infinita che non poteva che portare ad una fumata bianca annunciata. E invece ecco arrivare il colpo di scena per quanto riguarda Sven Botman. Il difensore olandese era considerato come una sorta di promesso sposo del Milan ma, nelle ultime ore, le cose sembrano essere cambiate. Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' c'è un nuovo, fortissimo rilancio del Newcastle per il giocatore. Nel calciomercato di gennaio, infatti, oltre ai rossoneri, la squadra inglese si era fatta avanti con forza per portarlo in bianconero.