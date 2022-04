Calciomercato Milan – Botman, il Newcastle è pronto a rilanciare | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman è vicino al club rossonero, ma attenzione al Newcastle, che non molla la presa

Sven Botman è uno degli obiettivi principali del Milan sul calciomercato. Vi stiamo raccontando già da diversi mesi come il Diavolo sia vicino al difensore centrale del Lille . C'è già un accordo con l'olandese, mentre con i francesi siamo sulla buona strada, ma non c'è ancora l'intesa definitiva.

Attenzione però al Newcastle . Come ci riferisce il nostro corrispondente dall'Inghilterra, Alessandro Schiavone , il club del fondo PIF non ha nessuna intenzione di mollare la presa. L'idea è quella di rilanciare e fare un'offerta molto importante sia al Lille e sia a Botman, in modo da convincere il difensore a trasferirsi in Premier League.

E il Milan? La dirigenza in questo momento è serena. Come detto, c'è già un accordo con Botman, ma ovviamente la scelta finale spetterà al giocatore. Al Newcastle Botman guadagnerebbe sicuramente di più, ma c'è davvero un progetto o verranno comprati solo grandi giocatori stile Psg? Difficile dirlo al momento. Il Milan, invece, offre la solidità del suo progetto e anche soprattutto la sua "storia", ben rappresentata da Paolo Maldini. Passato, ma anche futuro: i rossoneri, infatti, giocheranno la prossima Champions League, cosa che il Newcastle non potrà fare. Insomma, il Diavolo è in pole position, ma non bisogna comunque abbassare la guardia.