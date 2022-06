Mercato Milan – Botman sfuma, si cambia strategia: idea Asensio in piedi

Le ultime sul mercato del Milan. Il rifiuto di Sven Botman spinge il Milan in attacco: ancora in piedi l'idea Marco Asensio dal Real Madrid

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' mette il punto sulle mosse di calciomercato del Milan, partendo dal rifiuto di Sven Botman, ormai a un passo dal Newcastle. L'olandese ha deciso di non aspettare più i rossoneri nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini e Frederic Massara che, poco prima della fine del campionato, sono volati a Lille per parlare da vicino con il ragazzo. Non c'è stato nulla da fare: Botman ha deciso di andare in Premier League, forse perché temeva di restare senza squadra tra qualche giorno.

Si cambia pagina

Con Botman ormai virtualmente un calciatore del Newcastle, il Milan si guarda intorno e valuta le alternative, ma con un occhio diverso. Le conferme di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu potrebbero spingere i rossoneri ad investire in maniera massiccia in altri reparti piuttosto che in difesa. Ciò non toglie, però, che un nuovo innesto per completare il reparto rappresenti una necessità. E allora ecco che torna in auge il nome di Malick Thiaw dello Schalke 04, seguito già lo scorso gennaio. Attenzione anche a William Saliba dell'Arsenal e ad Arthur Theate del Bologna. Calciatori giovani che possono dare qualcosa in più, ma che non implicano una spesa particolarmente eccessiva.

Si investe in attacco?

I soldi destinati al grande colpo Sven Botman, dunque, potrebbero essere girati ad un grande obiettivo sulla trequarti. In tal senso il nome di Marco Asensio rappresenta un'ipotesi ancora in piedi. Il Real Madrid vorrebbe 30 milioni, ma il vero ostacolo è l'ingaggio richiesto dal giocatore intorno ai sei milioni di euro. Sull'’esterno spagnolo, passato nella scuderia di Jorge Mendes, ci sono diversi club interessati in Premier League. Ma il Milan non lo molla e resta interessato.

Occhi puntati anche su Hamed Junior Traore del Sassuolo, anche se ruolo e caratteristiche sono diverse. Senza dimenticare Charles De Ketelaere del Brugge, sul quale c'è la forte concorrenza di squadre di inglesi come Leicester e Leeds. La richiesta economica si aggira sui 35 milioni, ma si sta lavorando per abbassare le pretese. Resiste anche la candidatura di Noa Lang, olandese che appartiene alla stessa squadra.