Mercato Milan – Bondo è stato vicino: ecco perché non si è fatta

Le ultime sul mercato del Milan. Warren Bondo, calciatore classe 2003 del Nancy, è stato vicino in estate. Ecco perché non si è fatta

La sessione di mercato appena terminata ha portato tanti giocatori al Milan. Come accade in questi casi ci sono anche diversi nomi che una società non riesce a chiudere per diversi motivi. Tra questi c'è certamente la trattativa sfumata con il Nancy per il giovane talento Warren Bondo. I colloqui, nonostante fossero ben avviati, si sono fermati sul più bello trovando un muro sulla differenza di valutazione del cartellino. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' i rossoneri avevano offerto 700 mila euro più bonus, ma il club francese pretendeva almeno 2 milioni di euro garantiti. Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio