Calciomercato Milan – Interesse per Bergwijn: le novità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo il giornalista Carlo Laudisa Bergwijn interessa al club rossonero. Ecco cosa ha detto

Il Milan sul calciomercato sarebbe interessato a Steven Bergwijn. A dirlo è Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel collegamento Youtube con Carlo Pellegatti. Ecco cosa ha detto: "Nelle ultime ore è emersa la candidatura di un attaccante olandese per il Milan: si tratta di Steven Bergwijn che non sta giocando moltissimo al Tottenham. Con Conte sta giocando un po' di più rispetto alla prima parte di stagione. L'olandese può giocare sia destra che a sinistra ed è un nome va tenuto buono per il Milan. Potrebbe andare via ad un prezzo di favore".