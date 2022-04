Mercato Milan – Berardi, la richiesta: decisiva sarà la volontà del giocatore

Le ultime sul mercato del Milan. Incontro previsto con il Sassuolo per Domenico Berardi: la richiesta e la volontà del giocatore

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha sottolineato la presenza di Giovanni Carnevali sulle tribune di San Siro per assistere al derby Inter-Milan di Coppa Italia. Il direttore generale del Sassuolo deve far fronte alle tante richieste già arrivate per i gioielli presenti nella rosa neroverde. Tra i club che hanno bussato alla porta c'è anche il Milan, che è molto interessato a Domenico Berardi .

Secondo il noto quotidiano, trattativa per la cessione del Milan permettendo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in programma un incontro con il Sassuolo per capire la reale valutazione dell'esterno mancino classe 1994. Il costo si aggira sui 25-30 milioni di euro, che rimangono troppi per il club rossonero. Ma attenzione a quella che potrebbe essere una variabile importante: la volontà del giocatore. Berardi, a 28 anni, si trova ad un bivio decisivo della sua carriera. Se fosse lui a spingere per la cessione allora il prezzo potrebbe diventare più accessibile. Dalla Spagna: pronta offerta per il giovane trequartista. Le ultime news di mercato sul Milan