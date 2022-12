Mercato Milan – Bennacer cambia agente, ma la priorità rimane il rinnovo

Ismael Bennacer è diventato uno di quei calciatori tanto amati dai tifosi del Milan . Arrivato quasi nell'indifferenza generale nell'estate del 2019, il centrocampista algerino non solo ha scalato le gerarchie rapidamente, ma è diventato il perno assoluto del centrocampo rossonero. Oggi il classe '97 è fondamentale per il gioco di Stefano Pioli e la volontà del Milan è quella di far rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2024.

Pochi giorni fa Bennacer avrebbe comunicato al Milan il cambio di procuratore, passando alla scuderia di Enzo Raiola. Il cambio di procuratore non va visto, però, in un'ottica negativa. Secondo 'calciomercato.com', Bennacer avrebbe deciso di cambiare procura perché non era soddisfatto della strategia usata da Sissoko anche nella trattativa per il rinnovo con il Milan. Nonostante sia passato nelle mani di Raiola, la priorità di Bennacer è quella di rinnovare il contratto con il Milan. La richiesta avanzata dal giocatore sarebbe quella di percepire uno stipendio che si aggiri intorno ai 4.5 milioni di euro. Vedremo se Maldini e Massara lo accontenteranno, intanto la prossima settimana è previsto un primo confronto tra il nuovo agente di Bennacer e la dirigenza del club di via Aldo Rossi. Calciomercato Milan, occasione a parametro zero dall’Atletico Madrid.