Mercato Milan – Bennacer, clausola da 50 milioni scaduta: insidia Liverpool

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta un aggiornamento molto importante che riguarda Ismael Bennacer . In sede di accordo il Milan, nell'estate del 2019, ha inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 50 milioni di euro . Considerando l'ex Empoli un giocatore emergente si trattava di una cifra importante, ma nel frattempo il numero 4 rossonero è cresciuto sempre di più, tanto da attirare su di sé l'attenzione di diversi top club europei. La stampa inglese è sicura che il Liverpool abbia messo gli occhi su di lui; una variabile che potrebbe dare fastidio al Milan per quanto riguarda l'accordo per il rinnovo.

La 'Rosea' scrive come la clausola sopra citata sia attualmente scaduta e quindi non esercitabile in questa sessione di calciomercato. Ma non si tratta di un qualcosa di definitivo, perché ritornerà valida nuovamente il prossimo anno. Il futuro di Bennacer rimane dunque a tinte rossonere nonostante non ci sia ancora l'accordo per il prolungamento. La trattativa continuerà nelle prossime settimane. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato