Mercato Milan – Belotti più vicino al rinnovo col Torino: via solo in un caso

Andrea Belotti sembra più vicino al rinnovo con il Torino. Diverse squadre sull'attaccante granata, ma la permanenza sembra prossima

Rispetto alle scorse stagioni, però, rimane qualche dubbio in più. Diverse volte Belotti è stato cercato da big del calcio italiano e non, ma è sempre rimasto legato ai colori granata. Il capitano del Toro, anche in questa sessione estiva, ha ricevuto diverse offerte. Lo Zenit ha proposto al bomber 4 milioni all'anno, ma la Russia è troppo lontana. Belotti preferirebbe rimanere in Italia, qualora dovesse lasciare il Torino.