Calciomercato Inter – Schira: “Quasi fatta per Lukaku al Chelsea” | News

Secondo Nicolò Schira, il Chelsea sarebbe vicinissimo ad acquistare Romelu Lukaku. L'attaccante belga è ad un passo dall'addio all'Inter

La storia d'amore tra Romelu Lukaku e l'Inter potrebbe terminare solamente dopo due stagioni. Nelle ultime ore si è parlato di un'accelerata da parte del Chelsea nei confronti dell'attaccante belga, considerato che i 'blues' non sono riusciti ad acquistare Erling Haaland dal Borussia Dortmund. La richiesta del club tedesco per la cessione del bomber norvegese non è scesa al di sotto dei 175 milioni di euro. Ecco il motivo per il quale la squadra londinese è piombata sul centravanti nerazzurro. Un suo trasferimento presso la corte di Tuchel significherebbe un ritorno, in quanto ha già vestito la maglia del Chelsea dal 2011 al 2012, per poi fare solamente altre tre presenze nel 2013.