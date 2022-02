Mercato Milan – Belotti, non solo il Diavolo: anche la Juve sulle sue tracce

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Belotti lascerà il Torino: sull'attaccante granata ci sono Milan, Juventus e non solo

A partire dalla prossima stagione, Andrea Belotti non sarà più un attaccante del Torino. Il 'gallo', com'è ormai noto a tutti, non ha prolungato il suo contratto, in scadenza a giugno, con il club granata, dunque sarà libero di trasferirsi altrove a parametro zero. Tanti i club interessati al centravanti campione d'Europa tra cui il Milan, squadra che da sempre tiene d'occhio il classe 1993. Come ben si sa, lo stesso Belotti è tifoso del Milan, dunque, da parte sua, potrebbe esserci anche la disponibilità nel trasferirsi alla corte di Stefano Pioli. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', però, non c'è solo il Diavolo sulle sue tracce.