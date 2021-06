Mercato Milan – BBC: “Man United, Siviglia o PSG per Sergio Ramos”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Sergio Ramos non sarà a tinte rossonere

Sergio Ramos ha detto addio al Real Madrid dopo 16 stagioni. Nella giornata di ieri è circolata la notizia di un possibile trasferimento al Milan dell'ex capitano delle 'merengues', ma la trattativa difficilmente potrà andare in porto. Il motivo? L'entourage del difensore spagnolo ha chiesto una cifra notevole per il suo passaggio in rossonero: 50 milioni di euro tra ingaggio e firma sul contratto per due anni. Una richiesta fuori portata per le casse di Milanello, dove da quelle parti sono già stati sborsati circa 28 milioni di euro per il riscatto di Fikayo Tomori. Dunque, quale sarà il futuro di Sergio Ramos? Secondo la BBC, il quattro volte campione d'Europa con i 'blancos' potrebbe trasferirsi in una delle seguenti squadre: Manchester United o PSG, senza escludere un romantico ritorno al Siviglia. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.