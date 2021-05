Mercato Milan – Barone: “Vlahovic resta? E’ un nostro giocatore”

Le ultime sul mercato del Milan. Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato del futuro dell'obiettivo rossonero Dusan Vlahovic

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato all'uscita della riunione della Serie A tenutasi a Milano per discutere della SuperLega. Queste le sue dichiarazioni su Gennaro Gattuso e Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan. Barone non si scompone: "Il nome di Gattuso per la prossima panchina viola? Domani siamo in campo a Cagliari - riporta 'TuttoMercatoWeb' - con Iachini e tutta la squadra. Se resta un profilo interessante? Vediamo a fine stagione. Dusan Vlahovic resta? E' un giocatore della Fiorentina". Vigilia di Torino-Milan: questa la probabile formazione di Stefano Pioli