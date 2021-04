Mercato Milan – Barone: “Vlahovic? Lavoriamo per il rinnovo” / News

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Fiorentina-Juventus: "Noi siamo molto attivi con tutti i giocatori, fa parte del nostro lavoro. Stiamo lavorando per il futuro ma come ho detto prima la cosa importante è la partita di oggi e poi vedremo le prossime partite per finire il campionato. L'allenatore è Iachini, per questa stagione. Il prossimo anno vediamo. Pensiamo a finire il campionato. Vlahovic ha un contratto e i contratti vanno rispettati, poi lavoriamo con lui e gli agenti e quando arriveremo a novità vi aggiorneremo".