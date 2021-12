Mercato Milan – Barak, si lavora per bloccarlo subito e prenderlo a giugno

Le ultime sul mercato del Milan. Arriva un'indiscrezione importante: i rossoneri sarebbero al lavoro per bloccare Antonin Barak del Verona

Arriva un'indiscrezione di mercato importante che riguarda il Milan e Antonin Barak. Secondo quanto riferisce il quotidiano veronese 'L'Arena' i rossoneri sono al lavoro per bloccare il trequartista fin da subito per poi farlo approdare a Milanello in estate. Come noto, quello del 'sotto punta', è il ruolo che probabilmente necessiterebbe di un intervento come nessun altro. Oltre a Brahim Diaz, non c'è infatti un altro interprete puro, se non l'adattato Rade Krunic e il giovane Daniel Maldini. Gli scaligeri chiedono circa 20 milioni di euro: su Barak c'è anche la concorrenza di diversi club di Premier League e Bundesliga. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>