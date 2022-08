Mercato Milan – Ballo-Touré, interesse del Galatasaray: le ultime news

Mancano poco meno di due settimane alla chiusura ufficiale del calciomercato, con il Milan che rimane impegnato a tappare gli ultimi buchi presenti in rosa. Le priorità sono quelle ormai note: un difensore e un centrocampista. I rossoneri stanno lavorando con il Tottenham per Japhet Tanganga e con il Midtjylland per Raphael Onyedika . Ma potrebbero esserci novità anche sul fronte uscite?

Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' sono arrivati degli apprezzamenti del Galatasaray Fodé Ballo-Tourè. La sensazione è che a meno di offerte importanti il Milan potrebbe non lasciarlo partire. In caso contrario andrebbe cercato un altro vice Theo Hernández e, con pochi giorni a disposizione, non sarebbe facile trovarlo. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato