Mercato Milan – Ballo-Touré, sì al Galatasaray. Ma manca l’offerta giusta

Non solo calciomercato in entrata, che vede il Milan impegnato su più fronti, ma attenzione anche a quello in uscita. Negli ultimi giorni si sta parlando molto della possibile uscita di Fode Ballo Touré che, ovviamente, è chiuso dal titolarissimo Theo Hernandez. Il senegalese, in ottica Mondiale, reclama più spazio e quindi potrebbe accasarsi altrove per non rischiare di perdere la più importante competizione per le Nazionali.