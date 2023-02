Milan, mercato aperto in Turchia: gli scenari per Bakayoko

Il mercato in Turchia è ancora aperto e potrebbero aprirsi degli scenari interessanti per Tiemoué Bakayoko, mediano del Milan

Dopo un tira e molla durato per tutto il corso del calciomercato invernale, alla fine Tiemoué Bakayoko ha deciso di rifiutare la proposta dell' Adana Demirspor per provare a giocarsi le proprie carte al Milan . Consapevole comunque di essere ai margini del progetto tecnico del tecnico Stefano Pioli .

Come riporta MilanLive, però, a seguito del violento terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia, si è deciso di prorogare la chiusura della sessione invernale di altri 10 giorni. Il che, in linea puramente teorico, potrebbe aprire ad una partenza del mediano francese. Oltre al club allenato da Vincenzo Montella, altre società come Besiktas e Trabzonspor potrebbero farsi avanti per Bakayoko.