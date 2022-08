Mercato Milan – Bakayoko, difficile l’interruzione del prestito / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan legata al centrocampo. Si andrà su un profilo relativamente giovane, che non sarà né Onana del Bordeaux, né lo svincolato Florian Grillitsch. In qualunque caso, al momento, non c'è nessuna certezza su possibili entrate o uscite. Uno scenario che rende molto difficile l'interruzione dell'accordo con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko, arrivato lo scorso anno in prestito biennale. La volontà è quella di colmare i buchi presenti nella rosa attendendo gli ultimi giorni di mercato, come sempre colmi di occasioni da sfruttare. Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan