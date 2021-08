Mercato Milan – Bakayoko, prestito biennale con diritto di riscatto: le cifre

Le ultime sul mercato del Milan. Tiemoué Bakayoko sarà nuovamente un giocatore rossonero: ecco le novità sulla formula

Tiemoué Bakayoko sarà il nuovo (vecchio) centrocampista del Milan. Per il francese, infatti, si tratta di un ritorno dopo l'esperienza positiva nella stagione 2018-2019. In quell'occasione il Diavolo non lo riscattò soltanto perché il Chelsea chiedeva 40 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra fuori portata che costrinse il Milan, a malincuore, a lasciarlo andare. Qualche anno dopo, la situazione appare ben diversa. Dopo i prestiti con Monaco e Napoli, il classe 1994, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', arriva con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Un'operazione possibile soltanto dopo aver rinnovato il contratto con i 'Blues' fino al 2024. La valutazione, dunque, è decisamente inferiore e permette inoltre al Milan di poter contare sul giocatore per almeno due anni. Ecco quando arriva ie quando farà le visite