Calciomercato Milan – Interesse per Bajrami: sabato l’esame a San Siro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Bajrami, trequartista dell'Empoli. Sabato c'è l'esame San Siro

Il Milan, sul calciomercato, pensa a Nedim Bajrami ( QUI tutte le Skills ). Classe 1999 , nato in Svizzera ma di nazionalità albanese, Bajrami è seguito non soltanto dai rossoneri, ma anche da qualche altra big della nostra Serie A . Il trequartista facendo bene in questa stagione con Andreazzoli, avendo già messo a segno 9 gol e fornito 5 assist in 29 partite . Un giocatore che sembrerebbe pronto a fare il salto di qualità.

L'Empoli , come ogni anno, vende un suo pezzo pregiato e la sensazione è che sarà proprio Bajrami a lasciare la Toscana, così come riportato da Tuttosport. Il club rossonero è interessato al trequartista e i rapporti tra le due società sono ottimi, così dimostrano gli acquisti di Ismael Bennacer e Rade Krunic . L'albanese è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 ed è valutato circa 10 milioni di euro.

Sabato tra l'altro c'è Milan-Empoli a San Siro, e dunque Bajrami ha la possibilità di convincere la dirigenza rossonera a puntare su di lui. Andreazzoli, però, cerca punti decisivi per la salvezza e quindi non è escluso che possa far partire il trequartista dalla panchina. Le ultime prestazioni non sono state all'altezza della situazione, ma Bajrami è un talento di sicuro avvenire. Il Milan è alla finestra pronto a sferrare il colpo. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.