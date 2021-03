Mercato Milan, Baiocchini: “Tomori? I rossoneri lo riscatteranno”

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori da parte del Milan. Pochi dubbi sulla volontà dei rossoneri

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori da parte del Milan. La dirigenza spenderà i 28 milioni del riscatto senza nessun dubbio. Le sue dichiarazioni: "Si è guadagnato il posto in campo. E' entrato talmente bene che Pioli lo ha inserito nelle rotazioni ed ora è diventato un titolare. Il Milan farà di tutto per riscattarlo. Costa 28 milioni e credo che i rossoneri spenderanno quei soldi per prendere l'inglese a titolo definitivo".