Mercato Milan – Baiocchini: “Laxalt-Dinamo procede. Betis su Castillejo”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Ecco il punto sulle trattative in uscita dei rossoneri secondo Manuele Baiocchini

Stando a quanto pubblicato sul proprio profilo Twitter, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul mercato in uscita del Milan. Secondo il giornalista di Sky Sport, la trattativa tra Laxalt e la Dinamo Mosca potrebbe chiudersi per un cifra vicina o pari ai 4 milioni di euro. Confermato, invece, nella lista dei partenti Samu Castillejo: sul laterale spagnolo c'è l'interesse del Real Betis. La società rossonera starebbe pensando di sostituire il numero 7 con Amine Adli del Tolosa. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo