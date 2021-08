Mercato Milan – Baiocchini: “Kessié? Non bastano 5 milioni. Su Florenzi…”

Manuele Baiocchini ha fornito aggiornamenti sul Milan: dalla trattativa per il rinnovo di Franck Kessié a quella con la Roma per Florenzi

Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha fornito aggiornamenti sul Milan: dalla trattativa per il rinnovo di Franck Kessié a quella con la Roma per Florenzi. Questo il suo tweet: "Milan, non bastano ancora i 5 milioni netti offerti a Kessié per il rinnovo. Resta la distanza ma si continua a trattare. Fiducia invece per l'arrivo di Florenzi ma sempre e solo in prestito con diritto di riscatto".