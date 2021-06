Mercato Milan – Baiocchini: “Giroud, il Milan inizia a valutare altri nomi”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Giroud potrebbe non trasferirsi in rossonero: ecco il motivo secondo Manuele Baiocchini

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea da tempo accostato al Milan. Queste le parole del giornalista sul centravanti francese. "Giroud è sempre un obiettivo, però credo che più passano i giorni più diventa difficile il suo arrivo al Milan. Il Milan non tratta con il Chelsea, ma è Giroud che se si libera dal Chelsea per firmare con il Milan, verrebbe accolto a braccia aperte dai rossoneri. Il Milan sta iniziando a valutare tutta una serie di altri nomi perché ha capito che arrivare a Giroud non dipende dal club rossonero stesso, ma dagli agenti del francese che dovrebbero strappare il suo contratto con il Chelsea". Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.