Mercato Milan – Baiocchini: “Difficile che il Chelsea ceda Ziyech in prestito”

Hakim Ziyech rimane un obiettivo di calciomercato difficile per il Milan. Il Chelsea non vuole cedere in prestito il marocchino

Carmelo Barillà

Hakim Ziyech rimane un obiettivo di calciomercato difficile per il Milan. Il Chelsea non vuole cedere in prestito il marocchino. L'ex Ajax, infatti, è costato 40 milioni di euro ai Blues, che non intendono fare sconti. Almeno per il momento. Come spiega Manuele Baiocchini, infatti, le cose potrebbero cambiare nelle ultime settimane di agosto, anche se l'ipotesi prestito rimane alquanto complicata.

Queste le parole dell'esperto di mercato, intervenuto a 'Sky Sport 24': "Il discorso è sempre lo stesso: se il Chelsea, che in questo momento ha tanti giocatori in esubero perché sta facendo un ottimo mercato in entrata, apre all’ipotesi del prestito allora si può fare. Stiamo parlando di Ziyech, che è stato pagato parecchi milioni un paio d’anni fa e quindi credo che altrimenti sia davvero complicato. Tra l’altro ha fatto un grande precampionato, non credo che abbiano tutta questa voglia di darlo in prestito". Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.