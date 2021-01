Mercato Milan – Avanza Tomori, si prende tempo per Simakan / News

Mercato Milan, Tomori e Simakan: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale, specialmente dopo la cessione in prestito di Leo Duarte. Secondo quanto riferisce Simone Rovera, giornalista di ‘Telefoot’, nella giornata di oggi il club rossonero ha continuato i contatti per il prestito di Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea. Se il giovane inglese avanza, scendono le quotazioni di Mohamed Simakan dopo la notizia dell’infortunio che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. Mentre il Milan prende tempo, il Lipsia sta provando a sfruttare la situazione a suo vantaggio, cercando di convincere il classe 2000 a trasferirsi in Germania.

