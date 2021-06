Mercato Milan – Attento Maldini, un obiettivo nel mirino dello United / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il Manchester United piomba su un obiettivo rossonero, un esterno che piace tanto a Stefano Pioli

Renato Panno

Il mercato del Milan è pronto a partire. Dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i rossoneri dovranno allestire una squadra che possa essere all'altezza di tutte le competizioni. L'accesso all'Europa che conta servirà per elevare nuovamente lo status del club dopo 7 anni di assenza ingiustificata. E allora ecco che la dirigenza è pronta a dare il via alle operazioni. Prima di ragionari sui nuovi nomi ci sarà da sistemare i riscatti dei giocatori già presenti in rosa. Rispondono a questa caratteristica Fikayo Tomori e Sandro Tonali: per entrambi sarà riscatto. Un po' più complicata è la situazione di Brahim Diaz e Diogo Dalot, arrivati entrambi in prestito secco. Sullo spagnolo continuano i negoziati con il Real Madrid, mentre per il secondo il discorso rimane in stand-by.

La priorità riscatti, però, non vuol dire immobilismo sul mercato di nuovi giocatori in entrata. In attacco, ad esempio, si continua ad attendere che Olivier Giroud possa liberarsi gratis dal Chelsea, mentre l'accordo di massima con il francese c'è già. Per quanto riguarda la trequarti si attende ancora la risposta definitiva di Hakan Calhanoglu, che dovrebbe arrivare dopo l'Europeo. Ma la porzione di campo su cui sembra necessario intervenire è il ruolo di esterno destro d'attacco. Alexis Saelemaekers si è destreggiato benissimo in quel ruolo, ma da solo non può bastare. Samu Castillejo, inoltre, ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative e potrebbe essere ceduto.

C'è un nome che stuzzica più di tutti le fantasie di Stefano Pioli: si chiama Domenico Berardi. La lunga militanza nel Sassuolo gli ha permesso una crescita importante che lo ha portato a diventare titolare in Nazionale. Il club neroverde è bottega cara, si sa, ma l'idea di mercato del Milan rimane. Attenzione però ad un interesse che potrebbe sparigliare definitivamente le carte: secondo quanto riferisce il 'Daily Express' ci sarebbe l'inserimento del Manchester United. Gli osservatori dei 'Red Devils' sarebbero stati avvistati a Roma proprio per ammirare da vicino le gesta del classe 1994. La prestazione positiva contro la Turchia potrebbe davvero dare il là ad un tentativo vero e proprio. Difficile in tal caso competere con lo strapotere economico degli inglesi. A questo punto non rimane che attendere sviluppi. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo