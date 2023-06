Mercato Milan – Attacco, Morata nome caldo. Openda alternativa cara

L'edizione odierna di 'Sportmediaset' ha parlato delle possibili mosse in attacco del Milan durante il mercato estivo. Sfumato Marcus Thuram , i rossoneri potrebbero virare con decisione su Alvaro Morata , calciatore che in realtà starebbe rinnovando il suo contratto con l' Atletico Madrid . Nonostante ciò, si tratterebbe di un rinnovo 'tattico', nel senso che il calciatore potrebbe così essere ceduto dai 'colchoneros' anche con altre formule (prestito con obbligo) oltre alla semplice cessione a titolo definitivo. In questo momento l'ex attaccante della Juventus guadagna 9 milioni di euro, ma è chiaro che lo spagnolo dovrà inevitabilmente ridursi lo stipendio.

Qualora il trasferimento di Morata al Milan non dovesse concretizzarsi, l'alternativa sarebbe Lois Openda. Il Lens, club francese di cui è proprietario del cartellino dell'attaccante belga, chiede una cifra non indifferente per lasciare partire il classe 2000: 50 milioni di euro. Una cifra importante che difficilmente il club di via Aldo Rossi spenderà per un singolo calciatore.