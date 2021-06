Mercato Milan – Attacco, Kalajdzic dello Stoccarda nome nuovo | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. In uno dei tanti incontri di oggi a Casa Milan è emerso un nome nuovo per l'attacco: Sasa Kalajdzic

Giorno intenso a Casa Milan. Come ci ha riportato il nostro inviato, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali. La novità è che con Bozzo c'erano anche alcuni agenti dell'agenzia Spocs. Tra i giocatori assistiti c'è anche Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco dello Stoccarda. Maldini e Massara hanno fatto un sondaggio per il giocatore, che nella stagione appena terminata ha segnato 16 gol in Bundesliga. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.