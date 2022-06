Mercato Milan – Asensio, il Real Madrid non vuole proporgli il rinnovo

Una delle gradi priorità del Milan per la sessione estive di calciomercato è quella di rinforzare la trequarti. Tra i tanti nomi emersi e accostati ai rossoneri c'è certamente Marco Asensio, esterno classe 1996 del Real Madrid. Il calciatore non è una prima scelta di Carlo Ancelotti e potrebbe valutare l'idea di cambiare aria quest'estate. A pesare sul suo futuro c'è anche un contratto in scadenza nel 2023. Una variabile importante che potrebbe abbassare di molto la sua valutazione.