Mercato Milan – Asensio obiettivo forte, ma il Real continua a sparare alto

Il Milan, sul calciomercato, punta ad alzare la qualità della rosa dopo al conquista dello scudetto. Un titolo che non vuole essere un punto d'arrivo, ma di partenza. L'obiettivo è quello di ritornare ad essere competitivi anche in Champions League. Per farlo ci sarà da ritoccare un ruolo che ha dimostrato qualche défaillance nel corso della stagione, ovvero l'esterno destro offensivo. Junior Messias e Alexis Saelemaekers, infatti, non hanno sempre dimostrato affidabilità, con Stefano Pioli che li ha alternati a seconda della condizione di forma.