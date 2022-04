Mercato Milan – Asensio, rossoneri alla finestra. Berardi l’alternativa / News

Le ultime di mercato sul Milan. Esterno destro, Marco Asensio rimane un obiettivo rossonero, ma attenzione anche a Domenico Berardi

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul futuro di Marco Asensio . Secondo quanto emerge dalla Spagna il classe 1996 starebbe temporeggiando davanti alla proposta di rinnovo del Real Madrid. Il suo contratto, infatti, andrà in scadenza a giugno 2023. Questo non dipenderebbe dalla sua volontà, ma dal fatto che il giocatore starebbe per passare nella scuderia del noto agente Jorge Mendes , che così prenderebbe in mano la trattativa per il prolungamento.

Nel frattempo il Milan rimane alla finestra e monitora la situazione, perché il profilo di Asensio è quello che stuzzica maggiorante la fantasia di Paolo Maldini e Frederic Massara. In parallelo, però, va sempre tenuta viva la pista che porta a Domenico Berardi, qualora l'esterno 'blanco' dovesse continuare a sparare alto sulle richieste d'ingaggio. Sul prezzo del cartellino non sembrano esserci molti dubbi: in entrambi i casi serviranno non meno di 25 milioni di euro. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato