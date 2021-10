Mercato Milan – Ag. Vlahovic: “Dusan non rinnova, Commisso rifiutò 60 milioni”

Alcuni membri dell'entourage di Dusan Vlahovic hanno parlato del mancato rinnovo dell'attaccante con la Fiorentina. Le dichiarazioni

Alcuni membri dell'entourage di Dusan Vlahovic hanno parlato del mancato rinnovo dell'attaccante con la Fiorentina. Il serbo, anche nelle ultime settimane, è stato accostato al Milan per il dopo Ibra. Le dichiarazioni ai microfoni di 'FirenzeViola': "Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con i giornalisti né con la società. Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus (dell'Atletico Madrid ndr.). Tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni. Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto".