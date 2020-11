Mercato Milan – Ag. Nacho: “Diverse offerte in Serie A, poi però…” / News

Calciomercato Milan, la verità dell’agente di Nacho

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Prima di puntare definitivamente su Diogo Dalot, il Milan ha sondato diversi profili per la fascia destra. Uno di questi è stato certamente Nacho Fernandez, terzino del Real Madrid. L’ammissione arriva dall’agente del giocatore che, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, spiega come la possibilità Serie A per il suo assistito sia stata molto concreta. Le sue dichiarazioni: “Avevamo varie situazioni aperte per un suo arrivo in Serie A, ma alla fine l’infortunio di Carvajal è stato un ostacolo importante al suo trasferimento”. Voci su Cistana al Milan, ecco cosa abbiamo scoperto. LA NOSTRA NOTIZIA >>>