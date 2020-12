Mercato Milan – Ag. Marcos Paulo: “Colloqui con i rossoneri e non solo”

Mercato Milan, le parole dell’agente di Marcos Paulo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Federico Pena, agente di Marcos Paulo, ha parlato della situazione del suo assistito. Le dichiarazioni ai microfoni di 'FcInterNews': "L'accordo con l'Inter non può essere una notizia vera anche semplicemente perché nessuno può negoziare solo col giocatore, e quindi senza il permesso della società detentrice del cartellino, prima dei sei mesi della scadenza naturale del contratto. Posso dirle però che negli anni passati abbiamo avuto dei colloqui esplorativi con i nerazzurri. Ma anche con il Milan, o con la Juventus. Che giocatore è? Secondo me è un mix, con le dovute proporzioni, di un ipotetico connubio di abilità tra Dybala e Rivaldo".