Mercato Milan – Ag. Hauge: “Ci sono interessi da Bundesliga e Premier”

Le ultime sul mercato del Milan. Patrick Bastianelli, agente di Jens Petter Hauge, ha parlato dell'interesse di diversi club per il norvegese. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il mercato in corso è caratterizzato dalle priorità, ossia dai rinnovi dei giocatori e non dai trasferimenti. Hauge? È un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella prima parte di stagione. Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier League".