Mercato Milan – Adli, si attende risposta. Il Betis non affonda per Castillejo

Le ultime sul mercato del Milan. Si attende la riposta del Tolosa dopo l'offerta per Amine Adli. Nessuna novità su Samu Castillejo al Betis

L'attenzione del Milan sui giovani talenti emergenti è ormai cosa nota. L'obiettivo del club è quello di crescere in casa promesse in erba grazie all'esperienza dei calciatori presenti in rosa. In questo scenario può sicuramente iscriversi il classe 2000 Amine Adli del Tolosa. Il Milan ha presentato al club francese un'offerta complessiva da 7 milioni di euro. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' la risposta non è ancora arrivata. Nella stessa porzione di campo, inoltre, si registra l'interesse del Betis Siviglia per Samu Castillejo. Il numero 7 rossonero può partire in estate, ma il club spagnolo non ha ancora affondato il colpo. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime