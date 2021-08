Mercato Milan – Adli pista secondaria: possibile solo se parte Castillejo

Le ultime sul mercato del Milan. Yacine Adli è possibile solo in caso di partenza di Samu Castillejo, che piace al Getafe

Nelle scorse settimane il Milan ha iniziato a parlare con il Bordeaux per Yacine Adli, centrocampista classe 2000 che piace moltissimo alla dirigenza. Dopo alcuni discorsi iniziali, la trattativa è entrata in una fase di stand-by a causa della differenza tra domanda e offerta. L'idea rossonera però rimane. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il giocatore rappresenta al momento una pista secondaria che potrebbe sbloccarsi soltanto in caso di cessione di Samu Castillejo. Dalla Spagna parlano di un'offerta del Getafe per un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 7. Ma al momento sembra non essere arrivata nessuna offerta ufficiale. Segui con noi, LIVE, la giornata di Tiemoué Bakayoko