Mercato Milan – AD Lipsia: “Vogliamo rinnovare il contratto di Sabitzer”

L'Amministratore Delegato del Lipsia ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Marcel Sabitzer: su di lui ci sono Milan e Bayern Monaco

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato di come Marcel Sabitzer possa essere un'idea di mercato per il Milan, così come per il Bayern Monaco. Il trequartista austriaco, in scadenza di contratto nel 2022 con il Lipsia, potrebbe lasciare il club durante questa finestra di mercato. O almeno era così prima che l'Amministratore Delegato della società appartenente al gruppo RedBull, Olivier Mintzlaff, parlasse sul futuro del classe 1994. Queste le parole del dirigente tedesco ai microfoni di Sky Sport Deutschland. "La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto. Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri