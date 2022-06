Mercato Milan – Salta Acerbi? Diavolo di nuovo forte su Diallo del Psg

Stando a quanto riferisce 'Sport Mediaset' la trattativa per il ritorno di Acerbi si è un po' arenata perché il Milan è ritornato con forza su Abdou Diallo del Psg. Il ritorno di fiamma per il difensore senegalese, cercato già a gennaio, è adesso al primo posto della lista. Il Milan sta provando ad imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre il Psg vorrebbe qualche garanzia in più e chiede l'obbligo. Il dialogo è aperto e va avanti. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>