Mercato, Maignan e il Milan: Allegri al lavoro per il rinnovo dopo lo stop di Maresca

Nel frattempo, a gettare ulteriore luce sulla questione è stato Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, che ha definitivamente spento tutte le voci di un possibile approdo di Maignan a Londra. Durante la conferenza stampa in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Los Angeles FC, Maresca ha dichiarato in modo inequivocabile: "Robert Sanchez è il numero uno, abbiamo Filip Jorgensen come numero due. Penders si unirà a noi nelle prossime settimane per analizzarlo, giudicarlo e prendere una decisione definitiva. Poi, per Maignan o altri giocatori, non credo valga la pena parlarne".