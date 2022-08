Mercato Juventus – Milik oggi a Torino: le cifre dell’accordo con il Marsiglia

Arriva un altro colpo di calciomercato per la Juventus. Tutto fatto per Arkadiusz Milik, atteso a Torino già oggi: cifre e dettagli

Negli ultimi giorni la Juventus ha fatto la sua decisione per l'attacco: messo da parte Memphis Depay, i bianconeri hanno puntato tutto su Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il polacco è atteso già oggi a Torino: tutto fatto tra Juve e Marsiglia, che hanno raggiunto un accordo sulla base di un milione di euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 7. Dopo le dichiarazioni polemiche post pareggio contro la Sampdoria, dunque, Massimiliano Allegri avrà a disposizione un nuovo attaccante. Aspettando Leandro Paredes, che rimane il grande obiettivo per il centrocampo.