Mercato Juventus – Interesse per l’ex Milan Pecorino: le ultime / News

Mercato Juventus, interesse per Pecorino

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Emanuele Pecorino, attaccante del Catania con un trascorso nel Milan, interessa alla Juventus. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, i bianconeri vogliono subito il ragazzo non per la prima squadra, ma per collocarlo nella squadra Under 23. Situazione in aggiornamento per il giocatore che, con la Primavera rossonera, ha collezionato 18 presenze complessive totalizzando 9 gol e 2 assist.