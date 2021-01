Calciomercato Milan – Simakan, lo Strasburgo non abbassa le pretese

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quasi tutto fatto per il centrocampista, ora il Milan punta tutto sul difensore. I rossoneri hanno bisogno di allungare la coperta e aspettano di cedere gli esuberi. L’obiettivo principale, come noto ormai, è Mohamed Simakan. Il francese classe 2000 di proprietà dello Strasburgo è considerato un ottimo prospetto, ma il club francese ha alzato le richieste. Il Milan aveva raggiunto un accordo per 15 milioni più 3 di bonus, come vi avevamo raccontato in anteprima assoluta. Poi però si è inserito il RB Lipsia, che ha pareggiato l’offerta. In questa situazione, ora lo Strasburgo prende tempo e spera di poter arrivare almeno a 20 milioni. Il giocatore però vuole fortemente i rossoneri, con cui ha già un accordo. La sensazione è che alla fine lo Strasburgo dovrà cedere.

